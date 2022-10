FCIN1908 / Inter, porta chiusa alla Fiorentina. Lukaku pronto. Brozovic-Samp…

C'è un unico pensiero sul quale sono tutti concentrati in casa Inter ed è quello relativo alla sfida di Champions League, in programma mercoledì contro il Viktoria Plzen . La vittoria in quel di Firenze è stata archiviata dopo le spiacevolissime polemiche emerse sponda Fiorentina . Come raccolto da FCINTER1908 , tutto ciò che si è consumato fuori e intorno al campo è un capitolo chiuso. Archiviato ma comunque spiacevole. Iniziato in tribuna e finito nella zona che porta allo spogliatoio. L'ambiente calcistico fiorentino dovrebbe riflettere su quanto accaduto prima di pretendere delle scuse decisamente fuori luogo. L'episodio del tifoso strattonato al gol nerazzurro ne è l'ennesima brutta conferma.

Le ultime da Appiano Gentile

Romelu Lukaku torna finalmente disponibile, dopo gli ultimi allenamenti in gruppo nei quali ha lavorato bene e con intensità. Secondo quanto risulta a FCINTER1908, il rientro di Marcelo Brozovic per la partita contro la Sampdoria sarebbe complicato. Decisivi saranno i prossimi allenamenti perché il centrocampista croato non ne ha ancora svolto uno in gruppo. La situazione è sicuramente in divenire e potrebbero esserci aggiornamenti. Inzaghi ritrova Big Rom e lavora ad una partita importantissima. Al momento c'è spazio per pensare solo alla sfida di Champions League. Un passo alla volta.