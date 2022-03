Ts – Inter, poche buone notizie per Inzaghi. Derby passo indietro. Inquietante che…

Il giorno dopo il derby di Coppa Italia, il quotidiano analizza la prova opaca della squadra di Inzaghi

Il giorno dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan-Inter, Tuttosport analizza la prova opaca della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri non sono ancora usciti dalla fase critica che dura da un mese abbondante. "Che l’Inter oggi stia attraversando un momento di pessima forma sono i risultati a certificarlo e il fatto che la squadra non riesca a far gol da ormai 403'. Tra Sassuolo e Genoa, i nerazzurri avevano già mostrato una condizione non ottimale, ma avevano quanto meno creato molto in attacco. In tal senso, il derby è stato un deciso passo indietro. Inquietante vedere come nel primo tempo ogni palla sporca sia finita regolarmente tra i piedi dei milanisti, segno di come la spia della benzina sia ben accesa per la squadra di Simone Inzaghi".