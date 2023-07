GdS – Inter in pole per Carlos Augusto: ecco la valutazione fatta dal Monza

In casa Inter un nome segnato bene in evidenza sul taccuino della dirigenza è quello di Carlos Augusto : l'esterno sinistro brasiliano, al primo anno in Serie A, ha mostrato grandi qualità, finendo nel mirino di numerosi club. Il Monza, proprietario del suo cartellino, nel frattempo si è cautelato ingaggiando il greco Kyriakopoulos.

I nerazzurri partono da una posizione favorevole, ma la concorrenza non manca, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sul brasiliano (valutato circa 25 milioni) sono forti gli interessi di Inter e Juventus in Italia. I nerazzurri sono partiti prima e sono in pole anche perché il brasiliano gradirebbe giocare una coppa europea, ma i bianconeri non mollano".