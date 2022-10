Inter ancora in campo prima del Barcellona: polemica sull’orario scelto dall’Uefa

Match point per l'Inter, che questa sera contro il Viktoria Plzen può conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. con un turno di anticipo. Ai nerazzurri basterà vincere per avere la certezza matematica, a prescindere dal risultato del Barcellona, in campo successivamente contro il Bayern Monaco. E proprio questa mancata concomitanza delle due partite ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi (e non solo), come scrive Repubblica: "Vincendo, per l'Inter la qualificazione sarebbe automatica indipendentemente dal risultato del Camp Nou. Ma in ogni caso, per avere la certezza di andare avanti nel torneo, all'Inter basta fare alle 18.45 lo stesso risultato che alle 21 il Barcellona farà con i tedeschi, primi nel girone a 12 punti. I nerazzurri seguono a 7 mentre i catalani ne hanno 4".