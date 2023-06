Il regista di centrocampo, classe 2000 e reduce da una stagione in prestito al Sudtirol, si trasferirà in Calabria

L'Inter è pronta a definire un'altra operazione in uscita: Marco Pompetti, centrocampista classe 2000 reduce da una stagione in prestito al Sudtirol, rimarrà ancora in Serie B. Il regista mancino si trasferirà al Catanzaro, formazione neo promossa in cadetteria, ma questa volta a titolo definitivo.