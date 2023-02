Inter-Porto, Conceiçao alle prese con tanti infortunati. Otávio vola in Brasile per…

Sergio Conceiçao continua a perdere pezzi. Dopo la partita contro l'Academico de Viseu di mercoledì, Fábio Cardoso ed Evanilson sono usciti acciaccati riempiendo un'infermeria che vede che vede già Francisco Meixedo , Wendell , Stephen Eustáquio , Otávio e Gabriel Veron . A proposito di Otávio, il centrocampista è in Brasile per cercare di accelerare il recupero dall'infortunio muscolare in tempo per giocare contro l'Inter. Il giocatore ha un infortunio muscolare alla coscia destra, patito nella gara di Madeira contro il Marítimo.

Secondo quanto riporta Record, i tempi di recupero sarebbero tra le 8 e le 12 settimane. Otávio si è recato in Brasile per lavorare con Eduardo Santos, un fisioterapista che in passato ha lavorato al Porto ed è specializzato in medicina tradizionale cinese. Otávio non recupererà in tempo per giocare contro Sporting, l'obiettivo è tornare in tempo per giocare contro l'Inter, il 22 febbario, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro.