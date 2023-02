Matthäus: “All’Inter eravamo disposti a morire sul campo l’uno per l’altro. Ricordo…”

La Premier League è al suo apice. Nel tempo ha saputo modernizzarsi, il grande flusso di denaro ha attirato i migliori giocatori in circolazione. Tutto quello che prima era la Serie A, adesso lo è la Premier. Lothar Matthäus , ampiamente considerato uno dei più grandi centrocampisti di sempre, ha vinto uno scudetto, la Coppa UEFA e il Pallone d'oro durante la sua permanenza all'Inter. Intervistato da FourFourTwo, l'ex nerazzurro ricorda gli anni d'oro della Serie A. "È stato un periodo fantastico. Il calcio italiano era probabilmente al suo apice, con alcuni giocatori magnifici: Diego Maradona, Ruud Gullit, Roberto Baggio, Marco van Basten... e quelli erano solo i nostri rivali! Ogni fine settimana era una battaglia, e all'Inter eravamo disposti a morire sul campo l'uno per l'altro".

Matthäus ha giocato in Italia affiancato dai connazionali Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. "Condividere quell'esperienza con i miei compatrioti – due giocatori eccellenti con una mentalità enorme – è stato un privilegio. Fuori dal campo, i nostri compagni di squadra ci hanno adottato come tre dei loro che per caso provenivano da un'altra nazione. Abbiamo passato molto tempo insieme, nei ristoranti e a casa degli altri. Grazie a quell'unione abbiamo avuto successo in campo. Apprezzo molto i miei trofei conquistati in Italia".