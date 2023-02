Porto, Conceição: “Ho il cuore spezzato. Lautaro meritava il giallo e la squalifica”

E' tanta l'amarezza in casa Porto per la sconfitta a San Siro contro l'Inter di Inzaghi. Queste le parole dell'allenatore dei portoghesi, Sergio Conceição

“È stata una partita molto competitiva in cui entrambe le squadre erano al livello degli ottavi di finale di Champions League. Conoscevamo i punti deboli dell'avversario e abbiamo cercato di sfruttarli, ma credo che avremmo potuto essere più aggressivi in ​​uscita e in fase di rifinitura. Quando invece l'Inter doveva essere aggressiva, lo ha fatto. Questo fa la differenza. Ho il cuore spezzato perché ho perso e non mi piace perdere, ma anche per l'impegno e la dedizione dei giocatori, che hanno giocato una grande partita. Abbiamo creato un collettivo forte, ma l'efficienza ha fatto la differenza nel risultato finale”.