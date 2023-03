Porto-Inter, manto erboso del do Dragão colpito da un fungo. La formazione…

Dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, l'Inter martedì è attesa dalla difficile trasferta a Oporto. Come sottolinea il Corriere della Sera, al Do Dragao il manto erboso si presenta malandato perché è stato colpito da un fungo. Per quanto riguarda la formazione, tornerà dall’inizio Dimarco. Mentre sulla disponibilità di Skriniar, alle prese dall’andata con una lombosciatalgia, c’è pessimismo, anche se oggi lo slovacco proverà ancora.

"Ricominciare ogni volta da capo dopo l’ennesima sconfitta (in campionato 8 su 26 gare, non accadeva dal 1948) però non è così facile e non solo perché la squadra di Sergio Conceiçao è tostissima, anche se venerdì ha faticato per battere (3-2) l’Estoril quartultimo".