L’Inter si coccola Dzeko con un post sui social: “7 gol, come nella scorsa stagione”

La società ha scritto un post dedicato all'attaccante e si è soffermata sul numero di reti segnate in maglia nerazzurra

È un post Inter-Juventus amaro per le polemiche che sono nate a causa del rigore assegnato dal VAR ai bianconeri all'89esimo. Ma ci sono cose da salvare e il club nerazzurro non può non salvare Dzeko. L'attaccante ha segnato ancora, anche all'acerrima rivale interista e sta continuando a confermarsi acquisto prezioso per la squadra. Specie dopo l'addio di Lukaku. Un giorno sì e l'altro pure gli dicono che ha raccolto la sua pesante eredità ma il bosniaco pensa alla sua strada e la percorre come sa. Con tutta l'esperienza che ha.