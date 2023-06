Il post del centravanti brasiliano, acquistato dall'Inter nel 2016 ma che non ha mai trovato spazio in nerazzurro

Tra i tanti ex che tiferanno Inter nella finale di questa sera di Champions League contro il Manchester City ce n'è uno davvero a sorpresa: Gabigol! Il centravanti brasiliano, acquistato nel 2016 ma che non ha mai trovato spazio in nerazzurro, stasera farà il tifo per la squadra di Simone Inzaghi come dimostra il suo post pubblicato su Twitter: "Dai ragazzi, forza Inter AMALA".