Inter, un altro passetto verso la normalità: pranzo ad Appiano con Zanetti

Altro passetto per un ritorno alla normalità. Ad Appiano Gentile, seguendo ovviamente tutte le precauzioni del caso, la squadra di Conte per la prima volta si è fermata per un pranzo di squadra all’aperto. L’Inter pian piano ricomincia ad abituarsi alla vita di gruppo che a breve sarà di nuovo normalità con la ripresa dei campionati. Con la squadra, nel centro sportivo Suning, c’era anche il vice presidente Javier Zanetti. Sui social il club nerazzurro ha scritto: “Primo pranzo insieme per i nerazzurri in linea con tutte le regole le normative di Appiano Gentile. Siamo pronti a ripartire”.