Inter a pranzo in un ristorante sulla riva del Reno: “Rispetatte regole anti-covid”

Un pranzo tutti insieme nel giorno di riposo. Niente allenamenti per oggi ma la squadra non poteva allontanarsi dal ritiro più di tanto per evitare i contatti con l’esterno. È stato scelto un ristorante in centro sulle rive del Reno che è stato sanificato prima di poter ospitare i nerazzurri. Da un tweet dell’Inter arrivano le foto: “ Oggi giorno di riposo dagli allenamenti e pranzo di squadra in riva al Reno per i nerazzurri: “Oggi giorno di riposo dagli allenamenti e pranzo di squadra in riva al Reno per i nerazzurri. Nel rispetto di tutte le misure anti COVID previste anche dal regolamento UEFA”.