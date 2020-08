Inter, giornata di riposo e pranzo in centro tutti insieme. Poi esami per Sanchez

È il giorno di riposo dell’Inter, niente allenamento oggi. Ma il protocollo UEFA impone che per evitare rischi per il Covid, la squadra non possa avere troppi contatti all’esterno del ritiro. I nerazzurri però sono stati autorizzati ad uscire tutti insieme a pranzo. Hanno lasciato l’albergo che li ospita da qualche giorno (domani cambieranno struttura e si trasferiranno in un hotel in centro più confortevole) e hanno scelto un ristorante in centro che è stato ovviamente sanificato.

Nel primo pomeriggio gli esami di Sanchez dopo un risentimento muscolare al flessore della coscia destra.

(Fonte: SS24)