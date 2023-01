Inter, 15 i precedenti in Serie A contro la Cremonese: l’ultima allo Zini…

Sabato 28 gennaio alle 18:00 andrà in scena la sfida numero 16 tra Inter e Cremonese in Serie A. Il bilancio racconta di 12 successi dei nerazzurri contro 1 dei grigiorossi: 2 pareggi completano il quadro. Nessuna squadra ha collezionato più successi dei nerazzurri contro la Cremonese in campionato.