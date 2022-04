CdS – Inter, almeno 69 punti dopo 32 turni: i quattro precedenti dicono scudetto

Vince e convince l’Inter a La Spezia, trovando il terzo successo consecutivo. Ecco i precedenti per la corsa scudetto

Vince e convince l’Inter a La Spezia, trovando il terzo successo consecutivo dopo quelli con Juventus e Verona. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport della vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi e della corsa scudetto con Milan e Napoli: “[…] Per mezz’ora ci sono state solo le conclusioni da fuori di Calhanoglu, poi è arrivata la rete inventata da Brozovic, al primo centro stagionale in A (diciassettesimo marcatore in campionato), su sponda di D'Ambrosio. La sensazione è che i campioni d'Italia, consci di avere più qualità, fossero avanti senza aver inserito le marce alte, ma semplicemente attendendo l'attimo giusto per colpire. Avrebbero anche potuto raddoppiare se le conclusioni di Correa, armato da Perisic, non fossero stata ribattute, ma sulla legittimità del vantaggio nerazzurro all'intervallo nessun dubbio anche guardando i numeri: 71% di possesso, 9-2 i tiri, con Handanovic autore di un'uscita per fermare Gyasi, ma mai impegnato.