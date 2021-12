Roma-Inter un premio a Marotta: “Calha, Dzeko e Dumfries? Per loro spesi solo 12,5 mln”

Quando Beppe Marotta afferma con ragionevole convinzione che contano più le idee che i soldi, forse non va così lontano dalla realtà

Quando Beppe Marotta afferma con ragionevole convinzione che contano più le idee che i soldi, forse non va così lontano dalla realtà. E lo si è visto ieri sera all'Olimpico, dato che l'Inter ha annullato la Roma, vincendo 3-0 con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries, costati nel complesso solo 12,5 milioni di euro (tutti spesi per l'olandese, visto che i primi due sono arrivati a parametro zero). Scrive il Corriere dello Sport: