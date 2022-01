Inter, preoccupazione per i sudamericani: rientro a Milano a ridosso del derby

Per Lautaro, Sanchez e Vecino il primo allenamento in Italia dopo gli impegni con le Nazionali sarà il 3 febbraio

Comincia oggi la sosta per le Nazionali: l'Inter, apparsa meno brillante rispetto alle ultime uscite del 2021, ne approfitterà per metter benzina nella gambe e lavorare in vista della seconda parte di stagione. La preoccupazione più grande, come scrive La Gazzetta dello Sport, riguarda i sudamericani Lautaro, Sanchez e Vecino: "I tre giocatori che preoccupano sono i sudamericani. In particolare Lautaro e Sanchez, in virtù del fatto che nel reparto offensivo in ottica derby (ma non solo) Inzaghi dovrà già fare a meno di Correa. Lo storico dei viaggi in Cile del Niño terrorizza. Ma al di là del discorso infortuni, c'è anche un tema legato al rientro a Milano dei giocatori. Oggi la Lega stabilirà se il derby si giocherà sabato 5 o domenica 6 febbraio. In caso di anticipo, vorrebbe dire per Inzaghi ritrovare i sudamericani ad Appiano solo a 48 ore dalla partita, con la prospettiva concreta che il primo vero allenamento in gruppo sarebbe quello del venerdì, in pratica la rifinitura".