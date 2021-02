Inter, prosegue la preparazione al derby: squadra a lavoro ad Appiano

L'Inter continua a lavorare nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan

Meno due giorni. Mancano meno di 48 ore alla sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Antonio Conte . La squadra nerazzurra prosegue la preparazione alla sfida, che può rivelarsi cruciale nella lotta scudetto. La Beneamata vuole allungare in testa e volare a 4 lunghezze di vantaggio dopo il soprasso dell'ultimo weekend grazie al successo sulla Lazio e la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia .

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro: "Si avvicina l'appuntamento con il Derby di Milano che vedrà i nerazzurri impegnati domenica alle 15 allo stadio Meazza contro la formazione di Pioli. In vista del match valido per la 23.a giornata di campionato, la squadra oggi si è ritrovata al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione".