Libero – Inter, il pressapochismo condanna della stagione: aveva tutto per stare col Napoli

"Il nervosismo è più simile ad una isteria. Che senso ha che Barella si agiti dopo mezz’ora e che Lukaku lo riprenda in pubblica piazza? Sono faccende quotidiane in campo come in ogni luogo di lavoro ma a questi livelli e in queste partite serve lucidità. L’Inter ha visto il margine in classifica con il resto del gruppo Champions e si è sentita al sicuro, anche se questo cuscinetto si è creato per demeriti altrui. Continua a catalogare gli impegni, a differenza del Napoli che li considera tutti identici. Valuta quali sono da giocare al massimo e per quali invece basta il minimo, nonostante sia evidente che il minimo non basta mai. Questo pressapochismo è la condanna stagionale di una squadra che avrebbe potuto - e dovuto - viaggiare con la capolista sotto tiro".