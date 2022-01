Inter, arriva una punta in prestito? CorSera: “Possibile: ecco il candidato numero 1”

Ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Inter che, di fatto, chiarisce come Joaquin Correa starà fuori per circa un mese

Ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Inter che, di fatto, chiarisce come Joaquin Correa starà fuori per circa un mese. "Lo stop ha bloccato il passaggio di Sensi alla Samp, non è detto non vada, ma serve una riflessione", spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera che poi rilancia un nome per l'attacco. "La pausa delle prossime due settimane aiuterà a schiarire le idee e magari porterà una punta in prestito: il candidato può essere Caicedo".