Repubblica – Inter prevedibile, gli avversari hanno preso le misure: Conte in passato…

Quinto pareggio nelle ultime sette gare per l’Inter di Antonio Conte, fermata anche dal Cagliari. Repubblica prova ad analizzare le ultime difficoltà dei nerazzurri:

“Altra chiave per spiegare la frenata dell’Inter è la prevedibilità. Alla prima di campionato travolse il Lecce 4-0. L’intensità del 3-5-2 di Conte stupì la Serie A e ci volle la Juve (unica sconfitta per ora in campionato) per frenare la striscia delle vittorie. Cinque mesi dopo, gli avversari hanno preso le misure. Il Lecce ha inchiodato l’Inter schierandosi a specchio, con Lautaro e Lukaku ingabbiati dai tre difensori. Lo stesso ha fatto ieri il Cagliari. Conte non è un integralista: alla Juve passò dal 3-4-3 al 3-5-2, al Chelsea partì con la difesa a quattro e finì a tre. Ma a chi gli chiede se con l’arrivo di Eriksen (oggi le visite mediche) adeguerà il modulo, risponde: «Cambiereste una cosa che funziona? »“.