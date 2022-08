GdS – Inter, niente derby per Lukaku? La prima ipotesi in attacco e perché

La prima ipotesi senza Romelu Lukaku per l’attacco in vista del derby: ne parla oggi La Gazzetta dello Sport

La prima ipotesi senza Romelu Lukaku per l’attacco. Big Rom è a serio rischio per il derby di sabato prossimo e La Gazzetta dello Sport ha parlato delle varie alternative per il reparto avanzato nerazzurro. Ecco la prima idea di Simone Inzaghi per il reparto, secondo il quotidiano.

“Il condizionale è d’obbligo, perché la LuLa resta la prima opzione anche con un Lukaku a mezzo servizio. Certo, con il Bayern da affrontare pochi giorni dopo il derby e un calendario più fitto che mai da qui a metà novembre, l’ipotesi di rischiare il belga non verrà nemmeno presa in considerazione. D’altra parte, al netto dell’importanza delle prossime sfide, sarebbe inutile rischiare eventuali ricadute. Ecco dunque la necessità di valutare piani alternativi al corazziere di Anversa. La prima ipotesi, di sicuro la più logica e scontata, prevede il ritorno della DzeLa, la formula prediletta nella scorsa stagione. Il ritorno di Dzeko accanto all’argentino consentirebbe all’Inter di non modificare l’assetto tattico, mantenendo il consueto 3-5-2 tanto caro a Inzaghi. A favore della coppia formata dal bosniaco e dal Toro ci sono i tre precedenti della scorsa stagione contro i rossoneri, positivi sul piano del gioco nonostante il risultato finale (pareggio in coppa Italia, pareggio e sconfitta rocambolesca nelle due sfide in campionato)”, si legge.