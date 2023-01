Inter Primavera, domenica alle 14.30 il derby col Milan: tutte le info

Dopo la vittoria per 5-4 contro l'Hellas Verona negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, l'Inter Under 19 torna in campo questo weekend nel derby contro il Milan

Dopo la vittoria per 5-4 contro l'Hellas Verona negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, l'Inter Under 19 torna in campo questo weekend nel derby contro il Milan. I nerazzurri di Cristian Chivu, imbattuti in campionato da cinque giornate, arrivano alla sfida dopo aver sconfitto l'Empoli in trasferta per 2-1. Dopo 13 turni di campionato l'Inter ha collezionato 14 punti in classifica, due in meno del Milan che precede i nerazzurri in classifica.