Inter Primavera, il programma tra amichevoli e tornei

La squadra, dopo aver ripreso gli allenamenti al KONAMI Youth Development Center, è ora attesa a Osimo (AN) per disputare il torneo Memorial Lanari/Bellezza

Prosegue il pre-campionato della Primavera nerazzurra. Dopo l'iniziale raduno al KONAMI Youth Development Center, la squadra di Cristian Chivu si è trasferita a Racines, in Trentino-Alto Adige per una settimana di ritiro in alta quota. Durante la permanenza a Racines i nerazzurri hanno disputato due match amichevoli.