Inter, ad Appiano una seduta per l’Inter in ritiro. Primo giorno per Calhanoglu

Il giocatore turco si è unito ai compagni di squadra: doppia seduta per lui. Gli altri invece hanno riposato nel pomeriggio

Primo giorno di lavoro alla Pinetina per Calhanoglu : doppia seduta per il giocatore dell'Inter . Primi passi sul campo di Appiano. Il resto della squadra ha goduto di qualche ora di riposo nel pomeriggio.

I calciatori sono comunque rimasti in ritiro nel centro sportivo nerazzurro, alle 19 il ritrovo per la cena. Nei prossimi giorni rientreranno i calciatori che hanno partecipato agli Europei: il primo a tornare dalle vacanze sarà Skriniar e poi via via tutti gli altri.