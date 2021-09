Inter, il 10/9 il primo lancio dei Fan Token di Socios.com: tutti i dettagli

Venerdì il primo lancio dei Fan Token nerazzurri: ecco di cosa si tratta

Socios.com entra davvero nelle vite dei tifosi dell'Inter. Sì, perché venerdì saranno ufficialmente lanciati i primi Fan Token nerazzurri, che potranno essere acquistati dai supporter per avere in seguito importanti opportunità di partecipare alla vita del club. Spiega Socios: "L’offerta di Fan Token $Inter, FTO in breve, è un periodo di tempo nel quale un numero limitato di Fan Token è reso disponibile per la prima volta. Ci sarà una sola FTO $Inter. Durante l’offerta di Fan Token, $Inter sarà disponibile a prezzo fisso. Una volta terminata, il prezzo sarà determinato dalla domanda e dall’offerta. Solo 1 milione di Fan Token saranno resi disponibili durante l’FTO. Sii tra i primi a possederne uno solo i tifosi che parteciperanno all’FTO potranno prendere parte alla prima decisione. Per partecipare all’FTO, basterà essere un utente su Socios.com e ricaricare il portafoglio con $CHZ".