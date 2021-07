Ecco i Fan Token. Dai viaggi con l’Inter allo stadio: come cambia la vita del tifoso

"Attraverso l'app di Socios c'è la possibilità di stabilire un contatto con l'Inter come mai accaduto in precedenza attraverso i Fan Token, moneta digitale che non svanirà mai. Attraverso quelli ufficiali dell'Inter, i $INTER, c'è la possibilità di accedere a sondaggi che riguardano alcune decisioni del club attraverso un'esperienza mai vissuta prima".

"I sondaggi vengono promossi da club, ma soltanto chi è in possesso di Fan token può esprimere il proprio parere. Riguardano decisioni importanti del club, come ad esempio la scelta del kit gara, il design del bus, fino anche alla scelta dei giocatori da mandare in campo. Il peso della scelta è legato ovviamente alla quantità di Fan Token di cui si dispone e varia da sondaggio a sondaggio, in base alle disposizioni del club".