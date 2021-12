CorSera: “Primo posto? No, la missione dell’Inter a Madrid è un’altra”

Ecco l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trasferta di Madrid per un'Inter che sogna lo scalpo al Real

"Il primo posto e non solo. La parte più importante della missione dell’Inter a Madrid è un’altra, capire se il calcio italiano può tornare nel salotto d’Europa, non da cameriere ma da invitato di pari livello". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trasferta di Madrid per un'Inter che sogna lo scalpo al Real, successo una volta sola (1967) in tutta la storia. "Rovesciare la monarchia spagnola al Bernabeu e togliere il primo posto al Real sarebbe un colpo rivoluzionario per l’Inter, decisa e convinta di poter chiudere il girone di Champions al primo posto", prosegue poi il quotidiano.