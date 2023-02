CdS – Inter, primo tempo assolutamente insufficiente. “Ma le potenzialità restano tante e…”

"Un grande Bologna che ha meritato di vivere una nuova gioia e di battere per la prima volta una "grande" in questo campionato (fino a ieri, 7 partite e 7 sconfitte), di contro un’Inter che ha di nuovo steccato dopo una vittoria esaltante, non riuscendo a dare continuità alle sue potenzialità, che restano tante ma che a Bologna non ha evidenziato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla debacle dell'Inter al Dall'Ara contro un Bologna tenace e coriaceo.