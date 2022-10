Inter, la probabile formazione: dalla difesa all’attacco, Dumfries e Dimarco in pole

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di questa sera in programma al Camp Nou. La squadra di Simone Inzaghi fa visita al Barcellona per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League: ecco le scelte dell'allenatore per il match delle 21, dalla difesa all'attacco.

Come riportato da Sky Sport, è pronto il ritorno di de Vrij al centro della difesa: lui dunque al posto di Acerbi, titolare a Sassuolo; da braccetti spazio a Skriniar e Bastoni. A sinistra conferma per Dimarco, con Dumfries in pole su Darmian a destra; in mediana il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Panchina in vista inizialmente per Asllani. In attacco, senza Correa e Lukaku, pronta la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Si va dunque verso la conferma del consueto 3-5-2 con due punte classiche, senza l'avanzamento di Mkhitaryan o Calha.