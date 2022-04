GdS – Inter, formazione fatta per Bologna: “In attacco il più sicuro di giocare è…”

Scelte di formazione delineate in casa Inter. Resta praticamente solo un dubbio da sciogliere per Inzaghi verso il Bologna

Scelte di formazione delineate in casa Inter. Resta praticamente solo un dubbio da sciogliere per La Gazzetta dello Sport verso il match in programma domani con il Bologna: “Da quando ha recuperato dall'ultimo infortunio, Correa è a tutti gli effetti un titolare per Inzaghi. Mentre Sanchez viene utilizzato come arma a gara in corso, il Tucu ruota con quelli che prima sembravano gli intoccabili Dzeko e Lautaro. Prima di partire dalla panchina contro la Roma, Correa ne aveva giocate tre di fila da titolare. E domani a Bologna sembra quello più sicuro di una maglia, anche per la sua capacità di legare due reparti, trovare l'imbucata e saltare l'uomo. Difficile però capire se al suo fianco ci sarà Dzeko, che ha negli emiliani la sua vittima preferita in Italia, o Lautaro, reduce da 4 gol nelle ultime tre uscite. Nel 6-1 dell'andata iniziarono proprio i due argentini, ma Edin fu costretto a entrare già nel primo tempo per l'infortunio all'anca del Tucu (che era all'esordio da titolare), con tanto di doppietta.