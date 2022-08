Inter, scelte delineate per Inzaghi: ecco la probabile formazione anti-Lecce

La Serie A 22/23 dell'Inter inizia alle 20.45 allo Stadio Via del Mare di Lecce: ecco la probabile formazione nerazzurra

Si avvicina l'esordio stagionale dell' Inter . La Serie A 22/23 dei nerazzurri inizia alle 20.45 allo Stadio Via del Mare di Lecce, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà quella di Marco Baroni. Ecco le ultimissime indicazioni che arrivano sulla formazione dei nerazzurri da Sky Sport in vista del match.

Delineata la formazione dell'Inter, coi titolarissimi in campo sin da subito. Davanti a capitan Handanovic, pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo recupera Brozovic, con la maglia da titolare in cabina di regia che lo attende. Da mezzali Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Gosens sulle due corsie laterali. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku.