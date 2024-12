La prestazione di ieri sera alla BayArena allarma per la sterilità offensiva. L'Inter non è riuscita mai a impensierire la difesa di Xabi Alonso, gli attaccanti non sono riusciti a creare nulla. Ma non è solamente un problema relativo alla gara di ieri, Thuram sta segnando con continuità, gli altri attaccanti faticano. Anche Lautaro .

"Il dato allarma: zero tiri nello specchio della porta del Leverkusen. All'Inter non accadeva da quasi tre anni. Per risalire all'ultima gara in cui la squadra di Inzaghi non ha mai centrato la porta avversaria bisogna tornare indietro al febbraio del 2022, più precisamente alla sfida - sempre di Champions League - sul campo del Liverpool. Ma in questa stagione il dato potrebbe allarmare di più, perché fra gli attaccanti nerazzurri l'unico davvero determinante fino ad ora è stato Marcus Thuram, nonostante pure lui contro il Leverkusen sia apparso in difficoltà. Alla Bayarena, chi ha invece confermato di essere una delusione è stato Mehdi Taremi: titolare in 6 partite su 6 in Champions League, l'ex Porto non ha mai trovato la rete su azione (solo un gol, su calcio di rigore, nell'agevole sfida alla Stella Rossa a San Siro) e questa sera ha probabilmente fornito la peggior prestazione da quando veste nerazzurro. Una tendenza confermata anche in campionato, perché l'iraniano - seppur meno impiegato - è a secco anche in Serie A (solo un assist ad agosto contro il Lecce)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.