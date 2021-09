SM – Inter, problema gol in Italia non c’è: due armi per scacciare fantasmi di Kiev

Il focus che riguarda la squadra nerazzurra attesa da un nuovo impegno di campionato nel prossimo weekend

"Per scacciare i fantasmi di Kiev, serve tornare a vincere". Chiaro il compito al quale è chiamata l'Inter di Inzaghi, come sottolineato da Sport Mediaset. I nerazzurri sabato affrontano il Sassuolo in trasferta: "Il problema del gol in Italia non esiste. La luce è il rientro di Correa, che farà tirare il fiato ad uno stanchissimo Dzeko. La certezza si chiama invece Milan Skriniar, in continua crescita e il migliore di questo inizio stagione insieme a Barella".