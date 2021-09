Sassuolo-Inter, Inzaghi riparte da Correa? Un dubbio in mezzo. E sugli esterni…

Il tecnico nerazzurro potrebbe riproporre, come con il Bologna, i due argentini. In mezzo favorito Calhanoglu

C'era tanta delusione ieri tra i nerazzurri. Contro lo Shakhtar diverse occasioni ma nessun gol, un solo punto che pesa nella classifica del girone di Champions. L'Inter deve subito concentrarsi sul campionato per provare a cancellare la serata stortissima contro gli ucraini. Prossima tappa in Serie A la trasferta con il Sassuolo (sabato alle 20:45).

La squadra di Inzaghi, tornata da Kiev a notte fonda, è rimasta a dormire ad Appiano e questa mattina ha svolto una seduta defaticante in vista della gara de sabato sera a Reggio Emilia. È la partita che precede la pausa per le Nazionali e bisogna chiudere al meglio questo secondo blocco di gare. Prima di un altro momento intenso. Il calendario recita: Lazio (16 ottobre), Juventus, Empoli, Udinese e Milan (il 7 novembre) e di mezzo, in CL, andata e ritorno contro lo Sheriff che ieri sera ha battuto il Real Madrid.

Tornati Vidal e Correa già per lo Shakhtar resta ai box sensi. Contro la formazione neroverde - stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport - sulle fasce dal primo minuto potrebbero giocare Darmian e Perisic. Il dubbio a centrocampo è tra chi accompagnerà dal primo minuto Barella e Brozovic. Per adesso sembra favorito Calhanoglu, in panchina in CL, con Vecino e Vidal pronti a subentrare. In avanti potrebbero partire dal primo minuto i due argentini, Correa e Lautaro. Dzeko rifiaterebbe un po'.