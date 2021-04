Inter, programmato un colpo: “Priorità di Conte. Costa 40 mln ma attenzione al PSG”

L'Inter pianifica la prossima stagione e programma il primo colpo: come svela Calciomercato.com, è De Paul la priorità di Conte

La priorità dell'Inter per il mercato estivo ha un nome e un cognome: Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell'Udinese si sta confermando ad altissimi livelli ed è pronto per il salto in una big. Ne sono convinti anche i dirigenti nerazzurri, che studiano l'assalto in vista della prossima stagione.