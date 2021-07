Niente tournée per l’Inter, Libero: “Era stata fatta una promessa a Socios”

L’Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la rinuncia alla tournée negli Stati Uniti per evitare rischi

L’Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la rinuncia alla tournée negli Stati Uniti per evitare rischi, dopo il forfait dell'Arsenal. Ieri è stata una giornata di consultazioni in casa nerazzurra perché, secondo Libero, i nerazzurri hanno "riflettuto fino all’ultimo perché aveva promesso a Socios, il nuovo sponsor, l’esordio sul suolo Usa in modo da massimizzare l’impatto dell’epocale cambiamento". L'accordo, rispetto a Pirelli, è migliorativo in quanto la quota fissa è più corposa (dai 9 ai 15 mln), oltre a bonus più facili da raggiungere con cui si varcherà quota 20 mln. Con i 5 mln garantiti da Lenovo e altri sponsor di manica ancora attesi, si toccherebbe quota 30, fissata come obiettivo dall'AD Antonello.