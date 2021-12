Inter, promozione a pieni voti di Marotta a Inzaghi: scontato il rinnovo

La promozione a pieni voti porta in calce la firma di Beppe Marotta scontato che l’allenatore prolunghi in primavera il contratto biennale firmato in estate

Marco Astori

Tanti gli spunti interessanti dati da Beppe Marottanell'intervista concessa ieri ai microfoni di Rai Due. Tuttosport si sofferma sulla parte legata al lavoro di Simone Inzaghi, che presto potrà essere blindato dalla società: "«Immaginavo ci fossero più difficoltà, invece Inzaghi si è inserito con più facilità del previsto ed è riuscito a dimostrare il suo vero e autentico valore: oggi rappresenta il valore aggiunto del nostro club e dell’area tecnica». La promozione a pieni voti porta in calce la firma di Beppe Marotta, nella sua chiacchierata a 90° su Rai Due: scontato, in tal senso, che l’allenatore prolunghi in primavera il contratto biennale firmato in estate".