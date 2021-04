In UK – Inter, proposto l’ex Barcellona Mina: vuole la Serie A. L’Everton…

Il difensore colombiano vuole lasciare l'Everton di Ancelotti e tentare l'esperienza in Italia. Nel Regno Unito si fa il nome dell'Inter

Yerry Mina vuole lasciare l'Everton e trasferirsi in Italia. Secondo quanto riferisce il Sun, il difensore colombiano ex Barcellona è stato proposto a Inter e Fiorentina in vista della prossima stagione.