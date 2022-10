Inter, prova di carattere. Inzaghi può commettere degli errori, ma ha una dote

Quella contro il Sassuolo è stata una vittoria fondamentale per i nerazzurri. Una vittoria che in trasferta mancava da ferragosto

Una vittoria fondamentale per risalire in classifica. L'Inter ha battuto il Sassuolo e si è regalata un po' di serenità in vista della complicata trasferta di Champions in casa del Barcellona. Il Corriere dello Sport analizza la vittoria della squadra di Inzaghi sottolineando l'importanza di Mkhitaryan. "Con l’armeno l’Inter ha guadagnato idee e inventiva. Pochi cambi, giocatori contati e la partita decisiva di Champions mercoledì al Camp Nou. Pesano gli infortuni".

"Fuori casa in campionato non vinceva da Ferragosto. E’ stato un bel segnale. L’Inter ha risposto. Prova di carattere e di personalità. Simone fa fatica a parlare di svolta. Il cammino è lungo. Di sicuro si è preso una rivincita. Può commettere degli errori, ma ha una dote: tiene lo spogliatoio come pochi altri allenatori in circolazione. Non è ancora il momento di guardare la classifica, anche se è rimasto agganciato".