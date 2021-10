Sky – Inter, provato Gagliardini per la Lazio. Dubbi sulle fasce e in attacco

Le prove di formazione di casa Inter per la sfida in programma sabato all'Olimpico secondo le informazioni di Sky

Prove di formazione in vista della Lazio per l’Inter di Simone Inzaghi. In attacco dipenderà tutto da come rientreranno Lautaro Martinez e Correa. Le alternative ai due argentini sono Calhanoglu e Perisic secondo Sky Sport; nessun dubbio sulla titolarità di Edin Dzeko. In questi giorni è stato provato a centrocampo Gagliardini da interno accanto a Brozovic e Barella, dubbi aperti sulle due fasce: a destra o Darmian o Dumfries, a sinistra o Perisic o Dimarco o c’è anche l’opzione Darmian a piede invertito.