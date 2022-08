Inter, con la Cremonese prove generali per il derby: da Onana e Mkhitaryan a Dzeko

Le prove generali di casa Inter verso il derby. Dopo il ko di Roma contro la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha un’occasione immediata di riscatto contro la Cremonese a San Siro. Possibili cambi per l’allenatore nerazzurro, con vista appunto sulla sfida di sabato con il Milan: “Al suo posto Inzaghi può rilanciare Dzeko dall’inizio, senza dimenticare che nel derby potrà contare anche sul rientro di Mkhitaryan che si era infortunato al debutto prima di Ferragosto a Lecce. Un’opzione, quella dell’armeno, importante nel gioco tra le linee nel quale l’Inter è sembrata in difficoltà, non solo a Roma: forse anche uno scotto da pagare per riadattarsi alle caratteristiche di Lukaku, in gol dopo 82 secondi alla prima giornata, autore di un magnifico assist per Lautaro alla seconda contro lo Spezia, ma in difficoltà con la Lazio, come del resto buona parte della squadra per larghi tratti.