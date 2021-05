TS – Inter, il PSG alza il pressing per Hakimi: si può chiudere a breve

Il quotidiano Tuttosport spiega la situazione della trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi

Tra le pretendenti c'è il Bayern Manco, ma - come riferisce Tuttosport - negli ultimi giorni il Paris Saint-Germain ha alzato il pressing. Secondo il quotidiano l'ex Leonardo ha messo sul piatto 60 milioni più bonus per arrivare fino a 70, una cifra che può far vacillare l'Inter. La trattativa procede spedita e non è escluso che possa chiudersi già nelle prossime ore.