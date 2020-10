Inter, svelato il nuovo pullman nerazzurro. Il primo in Italia ad avere una cam per i contenuti

L’Inter ha presentato oggi il nuovo pullman nerazzurro che verrà utilizzato dalla squadra nelle gara di Serie A e Champions League. Questo il comunicato ufficiale:

“FC Internazionale Milano ha svelato oggi il nuovo pullman nerazzurro, che accompagnerà la prima squadra in giro per l’Italia e l’Europa nel corso della stagione sportiva 2020/21.

Il nuovo bus, che esordirà in occasione della prima partita di UEFA Champions League a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach, è stato studiato dall’Inter insieme ad Air Pullman, fornitore ufficiale del club nerazzurro.

La vera innovazione del nuovo pullman nerazzurro è rappresentata dalla bus cam, un sistema di otto telecamere interne ed esterne che permetterà ai tifosi nerazzurri di vivere, sui canali social ufficiali del club e su Inter TV, i momenti del prepartita da una prospettiva totalmente inedita e privilegiata.

Un vero e proprio nuovo media, attraverso il quale i fan nerazzurri avranno la possibilità di vivere l’esperienza del prepartita in modo ancora più immersivo ed esclusivo. Il pullman dell’Inter è infatti il primo in Italia ad avere una bus cam destinata alla creazione di contenuti.

La nuova livrea si contraddistingue invece per la continuità dell’alternanza del nero e del blu lungo le fiancate e sul tetto, e per la presenza del crest e logotipo Inter in bianco a tutta altezza. Il retro e le porte sono infine decorate dal claim nerazzurro Not For Everyone. Un pullman pensato per i calciatori ma anche per i tifosi, che nel corso della stagione avranno la possibilità di partecipare a contest con in palio esperienze esclusive legate al bus nerazzurro”.