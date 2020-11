Inter, non solo una punta: a gennaio tentativo per un mediano e un esterno. Ma prima…

L’Inter, considerate le numerose difficoltà incontrate in questo inizio di stagione, è pronta a tornare sulmercato già a partire da gennaio. Precedenza all’attacco, con Milik nuova pista da seguire, ma attenzione anche ad altri due ruoli che necessiterebbero nuovi investimenti: il mediano e l’esterno mancino. Così scrive Tuttosport: “A gennaio, però, non si potrà che ripartire da lì, dall’attacco, poi magari in base alle cessioni si cercherà un mediano difensivo (impossibile arrivare al sogno di Conte, Kanté) e magari un esterno mancino come Emerson o Marcos Alonso. […] L’Inter per poter comprare, dovrà seguire lo stesso copione di settembre, ossia cedere prima di acquistare“.