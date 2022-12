Troppi infortuni e tanta sfortuna: Inter, si può ancora puntare su Vanheusden?

La sfortuna non sembra voler abbandonare Zinho Vanheusden: il difensore di proprietà dell'Inter, ceduto in prestito questa estate agli olandesi dell'AZ Alkmaar, ancora una volta ha dovuto fare i conti con gli infortuni che da anni lo tormentano. I nerazzurri hanno sempre creduto nelle qualità del centrale belga, ma a questo punto diventa necessario fare delle riflessioni, come scrive La Gazzetta dello Sport: