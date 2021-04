Inter, 12 punti per lo scudetto. Conte indica la rotta: “Vietato fare calcoli”

I nerazzurri sono sempre più vicini al traguardo: le prossime 4 gare possono garantire la conquista del titolo

"Manca poco, come detto, 12 punti da conquistare nelle prossime 7 partite se il Milan, attualmente secondo, dovesse vincerle tutte. Sono in palio 21 punti e l'Inter, che viaggia con una media di 2.42 a incontro, se mantenesse i suoi standard in queste sette giornate, ne conquisterebbe 17. L'Inter oggi è a quota 75 punti, il Milan a 66. Vincendo sempre i rossoneri arriverebbero a 87 punti, gli stessi che l'Inter raggiungerebbe con gli ormai famosi 12 punti citati. A pari merito, trionferebbero i nerazzurri in virtù del vantaggio ottenuto negli scontri diretti: sconfitta all'andata per 2-1, ma successo netto al ritorno per 3-0. In soccorso della squadra di Conte, che ha chiesto ai suoi di non fare calcoli, ma giocare per vincere ogni partita, arriva anche il calendario. Dopo il Napoli, infatti, l'Inter avrà ora quattro gare sulla carta a lei favorevoli e l'obiettivo di Lukaku e compagni è quello di chiudere i giochi già nei prossimi 20 giorni, per rendere due amichevoli le partite con Roma (weekend dell'11-12 maggio) e Juventus (15-16 maggio)".