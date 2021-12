Inter, un punto per fare la storia: Inzaghi col Torino insegue quest’altro record

Basta un punto per fare la storia. Anche Simone Inzaghi contro il Torino vorrà chiudere col botto un anno da record

"Basta un punto per fare la storia". Apre così il focus di Tuttosport sull'ultima gara del 2021 dell'Inter, che ospiterà mercoledì alle 18.30 il Torino al Meazza. Ma perché per fare la storia? Il quotidiano lo spiega nel dettaglio: "Anche se Simone Inzaghi, in vista del tour de force che la sua Inter dovrà affrontare tra gennaio e febbraio, contro il Torino vorrà chiudere col botto un anno da record. Centotre gol segnati e centouno punti conquistati. Un 2021 da urlo per l’Inter che nel turno pre-natalizio può farsi un ultimo regalo, superare quanto fatto dalla Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018: dopo la vittoria di Salerno, le due squadre sono appaiate a 101 punti, quindi basterà non perdere contro i granata per mettersi l’ennesima medaglia al petto. Il tutto ricordando comunque che la Juve ci è riuscita in 38 gare (media punti 2.66) mentre l’Inter, dopo Salerno è a 2.4".