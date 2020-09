Sky – Candreva, partecipazione Inter sullo stipendio. Contatti in corso per Skriniar. Vecino…

La cessione di Candreva alla Sampdoria è stata fatta. Ora all’Inter, da quanto riferiscono a Skysport, arriverà Darmian. I soldi incassati per l’esterno (contratto fino al 2024 e per lo stipendio ci sarà una partecipazione dei nerazzurri almeno per il primo anno) daranno modo ai dirigenti nerazzurri di mantenere la promessa fatta al Parma.

SKRINIAR – Per quanto riguarda le altre cessioni, il dt tecnico del Tottenham ha prospettato al giocatore – nell’incontro con l’agente – il progetto di Mourinho. Il club inglese sta cercando un difensore ma non vorrebbe arrivare a spendere i 60 mln di euro che l’Inter chiede. La valutazione pre-covid era da 70 mln – ha ricordato Marchetti – e ha sottolineato come probabilmente prima comunque il giocatore sarebbe stato ceduto con più difficoltà. Il club interista ora si è messo in attesa e ascolterà le proposte che arriveranno, l’interesse degli Spurs è concreto e si immagina ci siano stati nelle ultime ore contatti tra i due club. Se dovesse partire lo slovacco gli obiettivi di Ausilio e Marotta sarebbero o Smalling o Milenkovic.

VECINO – Altra trattativa in uscita è quella con il Napoli che ha dimostrato interesse per Vecino. Le due società sono distanti sulla valutazione del cartellino del centrocampista: 18 la richiesta e 10 l’offerta dei partenopei come cifra per un diritto di riscatto. Da discutere anche la formula del prestito. I nerazzurri preferirebbero l’obbligo.

(Fonte: SS24)